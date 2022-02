Volta a la Comunitat Valenciana 2022, Giacomo Nizzolo si ritira. La Jumbo Visma lascia per Covid (Di sabato 5 febbraio 2022) Giacomo Nizzolo è stato costretto a ritirarsi dalla Volta a la Comunitat Valenciana alla vigilia delle ultime due tappe, che tra l’altro sembravano essere particolarmente adatte alle caratteristiche del velocista brianzolo. L’alfiere della Israel-Premier Tech era caduto all’inizio della seconda tappa e, dopo aver stretto i denti per due giorni, ha deciso di non partire. Non sembra comunque nulla di grave per il 32enne, che ora punterà sui prossimi obiettivi stagionali. LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Viviani e Nizzolo sfidano Jakobsen Contestualmente anche la Jumbo Visma ha lasciato la breve corsa a tappe in terra ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022)è stato costretto arsi dallaa laalla vigilia delle ultime due tappe, che tra l’altro sembravano essere particolarmente adatte alle caratteristiche del velocista brianzolo. L’alfiere della Israel-Premier Tech era caduto all’inizio della seconda tappa e, dopo aver stretto i denti per due giorni, ha deciso di non partire. Non sembra comunque nulla di grave per il 32enne, che ora punterà sui prossimi obiettivi stagionali. LIVEa la, tappa di oggi in DIRETTA: Viviani esfidano Jakobsen Contestualmente anche lahato la breve corsa a tappe in terra ...

