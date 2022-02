Toti circondato: scontro con Salvini e caos tra i suoi. Il governatore sbotta in chat: mi dimetto (Di sabato 5 febbraio 2022) Altro che una questione che va risolta «in sede politica e amichevole»: lo scontro tra Toti e le Lega in Liguria (e tra il governatore e Matteo Salvini) entra nel vivo. E alza la temperatura polemica della diatriba a livelli incandescenti. Nonostante rumors e voci di corridoio di cui le agenzie riferiscono parlino di guerra fredda nella Regione tra il governatore e il Carroccio, che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di Cambiamo che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle. Come pure, le fughe in avanti di Toti, sempre più determinato a costruire un terzo polo di centro con i renziani e Mastella. Toti, e il polo (di centristi) della discordia… Un polo di centristi alternativo a quanto, appena 3 giorni fa, il numero uno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Altro che una questione che va risolta «in sede politica e amichevole»: lotrae le Lega in Liguria (e tra ile Matteo) entra nel vivo. E alza la temperatura polemica della diatriba a livelli incandescenti. Nonostante rumors e voci di corridoio di cui le agenzie riferiscono parlino di guerra fredda nella Regione tra ile il Carroccio, che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di Cambiamo che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle. Come pure, le fughe in avanti di, sempre più determinato a costruire un terzo polo di centro con i renziani e Mastella., e il polo (di centristi) della discordia… Un polo di centristi alternativo a quanto, appena 3 giorni fa, il numero uno ...

