Scuola, polemica sulle Ffp2 di Figliuolo. I presidi: "Costano di più. Ci arrivano ancora le chirurgiche ma nessuno le indossa" (Di sabato 5 febbraio 2022) È caos sulle mascherine. Le Ffp2 fornite alle scuole dal commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo attraverso le farmacie Costano 55 centesimi in più l'una rispetto a quelle vendute su Mepa, la piattaforma per gli acquisti in Rete usata dalla pubblica amministrazione. Nelle scuole, però, continuano a essere distribuite 4.921.552 mascherine chirurgiche al giorno: la maggior parte degli studenti non le indossa perché scomode, puzzolenti, facilmente distruttibili e ora nemmeno più consigliate dagli scienziati. Il ministero fa sapere a Ilfattoquotidiano.it che la consegna continua perché agli uffici di viale Trastevere non sono mai arrivate richieste di sospensione da parte dei presidi. A denunciare i costi sono i dirigenti scolastici, per i quali non è ...

