Sanremo 2022, Sangiovanni rivela: "Ecco cosa mi ha scritto Maria De Filippi dopo l'esibizione all'Ariston" (Di sabato 5 febbraio 2022) Sangiovanni, 19 anni, ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston con il brano 'Farfalle'. Il giovane cantante, ex Amici di Maria De Filippi, nell'ultima classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022 è al quinto posto, dietro a Irama (quarto), Elisa (terza), Gianni Morandi (secondo) e Mahmood e Blanco (primi). Soddisfatta della sua performance anche la conduttrice del talent di Canale 5. "Maria mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo", ha rivelato Sangiovanni in diretta a Storie Italiane il 3 febbraio scorso, rispondendo a precisa domanda del nostro inviato di FQMagazine ...

