Sanremo 2022 – Le pagelle della quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022 – La serata della cover al Festival è sempre lacrime, dolore e sangue. Lo sappiamo bene. Eccoci con i voti. Noemi – (YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN: 7. Un pezzo che è riuscita a cucirsi addosso. A tratti impeccabile. Giovanni Truppi feat. Vinicio Capossela e Mauro Pagani – NELLA MIA ORA DI LIBERTÀ: 9. Omaggiare De André così è roba che possono permettersi in pochi. Pochissimi. Forse nessuno. Esclusi Giovanni, il Maestro Vinicio e Mauro. Capolavoro assoluto. Yuman feat. Rita Marcotulli – MY WAY: 4. Sei a un matrimonio, hai mangiato talmente tanto che stai scoppiando. Arriva Yuman e ti canta My Way di Sinatra per riscaldare l'atmosfera, e lo fa tre ottave sotto perché gli piace così. Che gli dici? Nulla, non hai nemmeno la forza. Vuoi solo vomitare, probabilmente. Ecco. Le Vibrazioni feat ...

