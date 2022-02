Sanremo 2022, Blanco: «Siamo tranquilli: chi è favorito non vince mai». Ieri malore per Mahmood prima dell’esibizione (Di sabato 5 febbraio 2022) Blanco e Mahmood in conferenza stampa Mahmood e Blanco sono arrivati al Festival di Sanremo 2022 da favoriti, ma “chi è favorito non vince mai“, dice convinto il più giovane dei due. Eppure stanno riscuotendo un successo clamoroso, che non si aspettavano e che li mette quasi a disagio, perchè in gara con loro ci sono artisti che stimano e di cui sono fan. Due ragazzi che si presentano sul palco con grande forza e personalità, ma mettono al primo posto il rispetto per questa manifestazione, conservando una capacità di stupirsi che stupisce. Ecco cosa hanno detto questa mattina Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi all’incontro con noi giornalisti. “Questo Sanremo è pieno di alti e bassi e anche di energia perchè ci sono successe ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022)in conferenza stampasono arrivati al Festival dida favoriti, ma “chi ènonmai“, dice convinto il più giovane dei due. Eppure stanno riscuotendo un successo clamoroso, che non si aspettavano e che li mette quasi a disagio, perchè in gara con loro ci sono artisti che stimano e di cui sono fan. Due ragazzi che si presentano sul palco con grande forza e personalità, ma mettono al primo posto il rispetto per questa manifestazione, conservando una capacità di stupirsi che stupisce. Ecco cosa hanno detto questa mattina Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi all’incontro con noi giornalisti. “Questoè pieno di alti e bassi e anche di energia perchè ci sono successe ...

