Napoli: Ounas e Tuanzebe esclusi dalla sfida col Venezia (Di sabato 5 febbraio 2022) Adam Ounas e Axel Tuanzebe vanno verso l’esclusione da Venezia-Napoli. I due giocatori devono recuperare la forma migliore. Al momento sembra improbabile possano essere convocati, anche perché in questo momento Spalletti non ha particolari emergenze. In attacco l’assenza di Lozano per infortunio, si fa sentire. Mancheranno anche Anguissa e Koulibaly, ancora in Coppa d’Africa, ma rispetto all’emergenza di dicembre, la situazione attuale è più che rosea per Spalletti. L’esclusione di Ounas e Tuanzebe dalla sfida del Napoli col Venezia, è relativa ai problemi fisici dei due calciatori. Ounas ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica solo in questi giorni. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Adame Axelvanno verso l’one da. I due giocatori devono recuperare la forma migliore. Al momento sembra improbabile possano essere convocati, anche perché in questo momento Spalletti non ha particolari emergenze. In attacco l’assenza di Lozano per infortunio, si fa sentire. Mancheranno anche Anguissa e Koulibaly, ancora in Coppa d’Africa, ma rispetto all’emergenza di dicembre, la situazione attuale è più che rosea per Spalletti. L’one didelcol, è relativa ai problemi fisici dei due calciatori.ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica solo in questi giorni. ...

Advertising

infoitsport : Napoli: Ounas e Tuanzebe esclusi dalla sfida col Venezia - MondoNapoli : Tuttosport - Venezia-Napoli: non solo Lozano, anche Ounas e Tuanzebe assenti! - - infoitsalute : Napoli, Ounas ha terminato le visite post Covid con esito negativo. Problemi per Tuanzebe - infoitsalute : Verso Venezia-Napoli, il report: le condizioni di Ounas e Tuanzebe - infoitsalute : Napoli, ottime notizie per Ounas: tornerà a giocare presto, le ultime -