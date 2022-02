Napoli | 15 studenti su furgone ‘fantasma’ | sequestrato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quindici ragazzi, la gran parte dei qualiminorenni, a bordo di un: senza immatricolazione, senza assicurazione e senza targhe. Accade nel Rione Scampia a. In Via Galimberti idel Nucleo radiomobile lo hanno fermarlo. Per l’autista, un 45enne incensurato di Giugliano, sono scattate sanzioni amministrative. Il mezzo – un Renault Master – è stato. I militari hanno constatato che l’uomo trasportava senza alcun tipo di autorizzazione comunale 15dell’Istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia. I ragazzi – di cui 13 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni – sono stati affidati ai genitori. Durante il controllo è risultato che il mezzo non ...