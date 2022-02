Milano: Comune approva elenco preliminare 10 spazi per case e ospedali comunità (Di sabato 5 febbraio 2022) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Sei aree su cui edificare strutture nuove, due immobili in uso alla Direzione Politiche sociali e due ex mercati coperti. Sono i dieci spazi che il Comune di Milano ha individuato per la realizzazione di case e ospedali di comunità in città. L'elenco preliminare è stato approvato dalla giunta con una delibera e andrà ad aggiungersi agli indirizzi individuati da Ats Milano per la realizzazione delle 24 strutture cittadine finanziate con i fondi del Pnrr. Nelle prossime settimane il Comune "andrà avanti in questo percorso di valutazione degli spazi al fine di individuare l'elenco definitivo di quelli che verranno messi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022), 5 feb. (Adnkronos) - Sei aree su cui edificare strutture nuove, due immobili in uso alla Direzione Politiche sociali e due ex mercati coperti. Sono i dieciche ildiha individuato per la realizzazione didiin città. L'è statoto dalla giunta con una delibera e andrà ad aggiungersi agli indirizzi individuati da Atsper la realizzazione delle 24 strutture cittadine finanziate con i fondi del Pnrr. Nelle prossime settimane il"andrà avanti in questo percorso di valutazione deglial fine di individuare l'definitivo di quelli che verranno messi a ...

Advertising

Inter : ???? | BENVENUTO Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune. In città e in campo, @FelipaoCaicedo!… - lauraboldrini : #Milano, #Primavalle, #ReggioEmilia: stupri perpetrati in contesti goliardici di feste tra alcol e droga. Il comun… - AnarcAntifa : 7th February 2022 #Milano @SICobas - Contro le politiche repressive del Governo e del capitale, creiamo unità e fro… - Linkiesta : Milano, città a misura di animale Cani e gatti trovano famiglia più che in qualsiasi altro centro d’Italia, second… - IV76665665 : @sanacore_ @Inter Milano celebra Milano a ogni vocale che esce in comune con la parola Milano. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Comune Edilizia: open day Esem - Cpt, almeno 300 le opportunità di lavoro a Milano Esem Cpt continua la sua campagna, patrocinata dal Comune di Milano, per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell'edilizia. Si è tenuto oggi, presso la sede dell'ente in via Newton, l'open day rivolto alle persone interessate alle ...

Impiegati Poste rubavano soldi da buste ... con i due complici di 46 e 55 anni" che sono stati sottoposti all'obbligo di firma e alla permanenza nel comune di residenza con divieto di allontanamento dall'abitazione. Per il gip di Milano che ...

Comune Milano individua 10 spazi per case e ospedali di comunità Agenzia askanews Milano: Comune approva elenco preliminare 10 spazi per case e ospedali comunità (2) (Adnkronos) - Ats Milano, Regione Lombardia e il Comune di Milano procederanno inoltre alla firma di un protocollo d'intesa impegnandosi, attraverso una cabina di regia, a definire un primo elenco di ...

Edilizia: open day Esem-Cpt, almeno 300 le opportunità di lavoro a Milano Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Esem Cpt continua la sua campagna, patrocinata dal Comune di Milano, per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell edilizia. Si è tenuto oggi, presso la ...

Esem Cpt continua la sua campagna, patrocinata daldi, per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell'edilizia. Si è tenuto oggi, presso la sede dell'ente in via Newton, l'open day rivolto alle persone interessate alle ...... con i due complici di 46 e 55 anni" che sono stati sottoposti all'obbligo di firma e alla permanenza neldi residenza con divieto di allontanamento dall'abitazione. Per il gip diche ...(Adnkronos) - Ats Milano, Regione Lombardia e il Comune di Milano procederanno inoltre alla firma di un protocollo d'intesa impegnandosi, attraverso una cabina di regia, a definire un primo elenco di ...Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Esem Cpt continua la sua campagna, patrocinata dal Comune di Milano, per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell edilizia. Si è tenuto oggi, presso la ...