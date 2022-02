Mertens, Osimhen o la terza soluzione col Venezia? (Di domenica 6 febbraio 2022) Victor Osimhen o Dries Mertens, chi deve giocare col Venezia, dubbio per Spalletti che potrebbe schierare entrambi titolari. Il tecnico azzurro in conferenza stampa non ha dato particolari indicazioni di formazione, ma ha sottolineato che con il Venezia è una partita tosta. Più dura di quella con l’Inter. Insomma il messaggio è chiaro: guai a chi abbassa la guardia non sarà una passeggiata. Insomma non ci sono scuse, il Napoli con il Venezia deve vincere, non ci sono altre soluzioni. Perché ora più che mai la lotta scudetto è aperta. La sconfitta dell’Inter nel derby col Milan ha rimesso tutto in gioco, nonostante i nerazzurri debbano ancora recuperare una partita. Napoli: gioca Mertens o Osimhen? Al momento le indicazioni danno Osimhen titolare. Il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022) Victoro Dries, chi deve giocare col, dubbio per Spalletti che potrebbe schierare entrambi titolari. Il tecnico azzurro in conferenza stampa non ha dato particolari indicazioni di formazione, ma ha sottolineato che con ilè una partita tosta. Più dura di quella con l’Inter. Insomma il messaggio è chiaro: guai a chi abbassa la guardia non sarà una passeggiata. Insomma non ci sono scuse, il Napoli con ildeve vincere, non ci sono altre soluzioni. Perché ora più che mai la lotta scudetto è aperta. La sconfitta dell’Inter nel derby col Milan ha rimesso tutto in gioco, nonostante i nerazzurri debbano ancora recuperare una partita. Napoli: gioca? Al momento le indicazioni dannotitolare. Il ...

