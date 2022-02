Martocco | Ryan estratto dal pozzo | portato in elicottero all’ospedale | non sono note le condizioni

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il piccolofuori daldove era caduto, ma nonle sue, Trasferito in ospedale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martocco Ryan

Il piccolo Rayan è stato estratto vivo dal tunnel. Dopo 5 giorni di agonia, il bambino è stato tirato fuori dal pozzo dove era caduto martedì scorso a Tamrout (nel nord del Marocco). Lo conferma Arab ...Ed è fuori dal pozzo, quel pozzo dove era caduto oltre 100 ore fa. I soccorritori sono riusciti a portare in salvo Rayan, il bimbo di 5 anni rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì. Dopo ...