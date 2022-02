“Mahmood è vivo!”, Blanco scherza sul malore: cosa è successo prima dell’esibizione di Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood si è sentito male ieri pomeriggio così come ha svelato Fanpage.it. Il cantante di “Brividi”, in coppia con Blanco sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022, in conferenza stampa ha fatto delle precisazioni svelando cosa è accaduto. “Mahmood è vivo!”, Blanco ironizza sul malore che ha colpito il collega Ieri sera sono uscito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022)si è sentito male ieri pomeriggio così come ha svelato Fanpage.it. Il cantante di “Brividi”, in coppia consul palcoscenico del Teatro Ariston di2022, in conferenza stampa ha fatto delle precisazioni svelandoè accaduto. “”,ironizza sulche ha colpito il collega Ieri sera sono uscito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

