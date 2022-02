La gioia di essere una madre senza qualità e l’ossessione per il secondo figlio (Di sabato 5 febbraio 2022) Mio figlio aveva pochi mesi quando una mattina d’inverno, mentre passeggiavo su e giù per il parco, mi si avvicina un anziano signore, un nonno, uno spostato, il quale mi dice: «Signora, adesso deve fare subito il secondo, subito, se no suo figlio sarà per sempre solo». Probabilmente era una proposta sconveniente, chi può dirlo, fatto sta che in preda a un delirio psicotico gli rispondo che avevo una malattia terminale, il bambino sarebbe rimasto solo, un orfano. Il nonno pacioccone si allontana senza dire nulla, molto arrabbiato, molto infastidito, mi ricordo che rimasi piuttosto contrariata dal fatto che non mi avesse chiesto come stavo nella mia malattia immaginaria. Non importava a Nonno Balordo come stesse questa ragazza madre con un piede nella fossa? Ammetto che non mi è mai importato nulla se ... Leggi su linkiesta (Di sabato 5 febbraio 2022) Mioaveva pochi mesi quando una mattina d’inverno, mentre passeggiavo su e giù per il parco, mi si avvicina un anziano signore, un nonno, uno spostato, il quale mi dice: «Signora, adesso deve fare subito il, subito, se no suosarà per sempre solo». Probabilmente era una proposta sconveniente, chi può dirlo, fatto sta che in preda a un delirio psicotico gli rispondo che avevo una malattia terminale, il bambino sarebbe rimasto solo, un orfano. Il nonno pacioccone si allontanadire nulla, molto arrabbiato, molto infastidito, mi ricordo che rimasi piuttosto contrariata dal fatto che non mi avesse chiesto come stavo nella mia malattia immaginaria. Non importava a Nonno Balordo come stesse questa ragazzacon un piede nella fossa? Ammetto che non mi è mai importato nulla se ...

