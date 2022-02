La collezione Boss x Matteo Berrettini è arrivata e noi vogliamo tutto

(Di sabato 5 febbraio 2022) Era stata presentata qualche settimana fa all'alba della sua partecipazione agli Australian Open, terminata (attenzione: SPOILER, no, ok, si scherza) con un glorioso approdo alla semifinale. E ora la capsule collection diè finalmente disponibile online nella sua interezza, forte di un design dall'essenziale eleganza sportiva e altrettanto forte del momento d'oro del suo ispiratore. Che sì, ricordiamolo, è attualmente al numero 6 del ranking mondiale ATP, ma è anche assurto nel frattempo allo status di sex symbol maschile internazionale senza se e senza ma. Recuperare la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo - e i relativi commenti del mondo social - per credere. In questa capsule collection , che vede protagonista assoluto il nuovo logo di, accompagnato dalle tre iconiche ...

Lo propone in senso letterale il brand. All'insegna di una collezione sporty fatta di felpe, jogger, calzettoni e naturalmente giacche da universitari. Direzione opposta invece per Christian... Matteo Berrettini, per la sua apparizione come ospite al 72° Festival di Sanremo, ha indossato (alla perfezione) uno smoking in lana e scarpe in vernice della collezione Boss. Elegante e sorridente, ...