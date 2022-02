Green Pass illimitato | dal 7 febbraio le nuove regole | ecco come ottenerlo

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - borghi_claudio : Il successo del modello Italia. Il green pass funziona e meno male che lo abbiamo altrimenti saremmo messi come gli… - HuffPostItalia : I virologi concordano: il Green pass illimitato scelta burocratica, non sanitaria - cpetacci : RT @actarus1070: ??Il Consiglio d’Europa boccia il green pass: “È discriminatorio e contrario alla scienza” Il #GovernoCriminale continuer… - leone52641 : RT @AStramezzi: Super green pass e obbligo vaccinale, Draghi e Speranza citati in giudizio - Redazione -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Dal 7 febbraio per i vaccinati non ci saranno più restrizioni. Stop, dunque, a ogni tipo di limitazione anche in zona rossa, ma anche quarantene ridotte e soprattutto ilcon ' durata illimitata '. Con l'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri, l'Italia si appresta ad uscire in modo graduale dalla pandemia. Già a partire da lunedì prossimo, 7 ...In particolare giovedì, i militari carabinieri hanno sorpreso il dipendente di un locale che stava tagliando i capelli a un cliente, entrambi erano sprovvisti del "". I due soggetti sono ...Anche se è ancora troppo presto per dire quando si potrà abbandonare il Green Pass. Intanto, visto che ancora non si parla di quarta dose e gli enti regolatori non si sono espressi in merito, il ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...