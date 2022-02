Davide Silvestri sbotta contro Manila Nazzaro | “Ha rotto!”

Leggi su biccy

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’arrivo di Delia Duran ha rotto il trio formato da, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Proprio la cantante lirica si è lamentata condel comportamento dell’ex Miss Italia, che secondo lei avrebbe avuto delle mancanze con Soleil. L’attore ha concordato con la coinquilina, aggiungendo di essere stufo di certi comportamenti di: “ha” “Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ok che ha ragione, nel senso che non ha torto su quello che dice: capito cosa voglio dire? – riporta Blogtivvu – Però non continuare a dire che non fai più niente ma continua a farle e ti lamenti. Non deve farle, punto? Sennò non ...