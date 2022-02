Covid oggi Lazio | 9 161 contagi e 23 morti A Roma 4 294 nuovi casi

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.161 ida Coronavirus, 5 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 30.121 tamponi molecolari e 68.278 antigenici con un tasso di positività al 9,3%. Sono 2.061 i ricoverati, 16 in meno da ieri, 195 le terapie intensive, una in meno nelle ultime 24 ore, e 9.042 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 4.294. In Regione, dice l’assessore alla Sanità D’Amato, “assistiamo a un deciso calo del numero deipositivi e si torna sotto quota 10mila”. D’Amato ammonisce: “Chi non è vaccinato rischia la vita”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnel Lazio sono 278.241 gli attuali casi positivi al- 19 , di questi sono 275.985 in isolamento domiciliare. Mentre 2.256 persone sono ricoverate, 195 delle quali sono in terapia ......Il vaccino quindi per voi si conferma lo strumento principale per affrontare l'epidemia di? ...possiamo fare una previsione? Se non ci saranno altri problemi o grosse sorprese con le varianti ...1' di lettura 05/02/2022 - Altri quattro decessi per Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 2.484, in calo i ricoveri Sono 2.484 i casi positivi di coronavirus registrati ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.099.740 casi di positività, 8.274 in più rispetto a ieri, su un totale di 51.948 tamponi eseguiti nelle ...