Basket, Serie A 2021-2022: uno strepitoso Nicolò Melli porta al successo Milano contro Trento (Di sabato 5 febbraio 2022) Vittoria importante per Milano. Nonostante le moltissime assenze (Rodriguez, Delaney, Shields, Datome, Mitoglou e Hines), i ragazzi di Ettore Messina superano Trento in trasferta per 73-79 e consolidano il primato in classifica grazie alla 15ma vittoria in campionato. Per Trento, invece, si tratta della nona sconfitta. Dopo i primi minuti di studio, Milano prende subito il largo grazie al cinismo di Nicolò Melli (6-12). Caroline riporta i suoi sul -3 con una bomba dalla lunga distanza, ma subito dopo i meneghini aumentano il vantaggio grazie alle realizzazioni dentro l'area di Alviti e alla tripla di Baldasso (15-23). Sembra mettersi in discesa il match per gli ospiti, e invece Trento reagisce e si riporta sotto con ...

