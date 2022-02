Ascolti tv 4 febbraio 2022: Jovanotti fa volare Sanremo. Dietro il vuoto (Di sabato 5 febbraio 2022) Ascolti tv: Amadeus il migliore dal 2000 Serata delle cover del venerdì sera del Festival di Sanremo, con la partecipazione speciale di Lorenzo Jovanotti a supporto di Gianni Morandi, che ha registrato il miglior risultato dal 2000, portando a casa il 60,5% e 11,378 milioni di contatti, così suddivisi: prima parte 59,18% e 14,731 milioni, seconda parte 63,41% e 7,543 milioni. L’anno scorso Amadeus aveva raccolto il 44,7% e 8,014 milioni (prima parte 11,1 milioni e 43,25%, seconda parte 5 milioni e 48,12%), mentre nel 2020 il 53,3% e 9,504 milioni (prima parte 12,6 milioni e 52,32%, seconda parte 5,8 milioni e 55,89%). Dietro pochi numeri con il film Attenti al Gorilla su Canale5 che ha registrato il 4,30% di share media con 1,099 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 21,8% ... Leggi su tvzoom (Di sabato 5 febbraio 2022)tv: Amadeus il migliore dal 2000 Serata delle cover del venerdì sera del Festival di, con la partecipazione speciale di Lorenzoa supporto di Gianni Morandi, che ha registrato il miglior risultato dal 2000, portando a casa il 60,5% e 11,378 milioni di contatti, così suddivisi: prima parte 59,18% e 14,731 milioni, seconda parte 63,41% e 7,543 milioni. L’anno scorso Amadeus aveva raccolto il 44,7% e 8,014 milioni (prima parte 11,1 milioni e 43,25%, seconda parte 5 milioni e 48,12%), mentre nel 2020 il 53,3% e 9,504 milioni (prima parte 12,6 milioni e 52,32%, seconda parte 5,8 milioni e 55,89%).pochi numeri con il film Attenti al Gorilla su Canale5 che ha registrato il 4,30% di share media con 1,099 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 21,8% ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - Teleblogmag : Si chiude un'edizione da record #Sanremo2022 #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere semp… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 5 febbraio 2022: il Sanremo di Amadeus da epopea con 13.4 milioni e 64.9% di share - #Ascolti… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: 62.05-72.09% per la finale di Sanremo. Che boom! - RaffaeleSanto : Tutti i dati Auditel per la finale di ieri sera... ?????? E a breve anche i picchi d'ascolto e di share dalla confere… -