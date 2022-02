Addio alla Geller House di Breuer a Long Island. Al suo posto, un campo da tennis (Di sabato 5 febbraio 2022) Da pochi giorni è stata demolita la Geller House a Lawrence (Long Island), prima opera di Marcel Breuer a New York, la città dove l’architetto europeo americanizzato si stabilì definitivamente dopo un lungo peregrinare. Nato a Pecs, nell’Impero asburgico, ha fatto parte del ristretto ma significativo manipolo ungherese degli studenti-docenti della Bauhaus come László Moholy-Nagy, con cui collabora a Berlino. Tutti conoscono i suoi mobili in tubolare, in particolare la sedia Wassily (grande bestseller nato nel 1925 e prodotto da Knoll) ottenuta piegando un tubo d’acciaio su modello delle biciclette, però più fastosa perché impreziosita dal cuoio o dalla vacchetta, oggi visibile al MoMA oppure nelle sale d’attesa dei migliori dentisti italiani. Fuggito dalla Berlino nazista prima a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Da pochi giorni è stata demolita laa Lawrence (), prima opera di Marcel Breuer a New York, la città dove l’architetto europeo americanizzato si stabilì definitivamente dopo un lungo peregrinare. Nato a Pecs, nell’Impero asburgico, ha fatto parte del ristretto ma significativo manipolo ungherese degli studenti-docenti della Bauhaus come László Moholy-Nagy, con cui collabora a Berlino. Tutti conoscono i suoi mobili in tubolare, in particolare la sedia Wassily (grande bestseller nato nel 1925 e prodotto da Knoll) ottenuta piegando un tubo d’acciaio su modello delle biciclette, però più fastosa perché impreziosita dal cuoio o dvacchetta, oggi visibile al MoMA oppure nelle sale d’attesa dei migliori dentisti italiani. Fuggito dBerlino nazista prima a ...

