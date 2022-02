Soluzioni Cruciverba del 04/02/22. Tutte le definizioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ecco a voi le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 04/02/22: Aroma per caramelle e ghiaccioli 10 lettere: Madeleine: Fu il primo polacco a diventare papa 13 lettere: Urbano sesto: Il grattare dei polli 8 lettere: Macbeth: Il patrono di siena 13 lettere: Buon governo: In quello interplanetario si trova il sistema solare 12 lettere: Nana bianca: La cittadina toscana in cui si assegna il premio bancarella 7 lettere: Scicli: Patrono di siena 13 lettere: Buon governo: Pc portatile a schermo tattile 7 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Ecco a voi ledeidel giorno 04/02/22: Aroma per caramelle e ghiaccioli 10 lettere: Madeleine: Fu il primo polacco a diventare papa 13 lettere: Urbano sesto: Il grattare dei polli 8 lettere: Macbeth: Il patrono di siena 13 lettere: Buon governo: In quello interplanetario si trova il sistema solare 12 lettere: Nana bianca: La cittadina toscana in cui si assegna il premio bancarella 7 lettere: Scicli: Patrono di siena 13 lettere: Buon governo: Pc portatile a schermo tattile 7 lettere: ...

