Smart working, Brunetta: "Basta fare finta di lavorare". Ira sindacati (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Basta far finta di lavorare in Smart working". Queste le parole del ministro della Pa, Renato Brunetta, che hanno scatenato l'ira dei sindacati. "Il governo Draghi ha fatto una grande scelta: vaccini e presenza, vaccini e gente sul posto di lavoro. Non lo Smart working, non chiudersi in casa e non vaccinarsi, ma vaccini, vaccini, vaccini, con tutti gli strumenti possibili", ha detto Brunetta. "Piuttosto che chiusi a casa, con il telefonino sulla bottiglia del latte a fare finta di fare Smart working – ha aggiunto – perché diciamocelo, a fare finta di lavorare da ..."

