Quirinale, 55 applausi al discorso di Mattarella alla Camera (Di venerdì 4 febbraio 2022) La parola "dignita'", pronunciata' 18 volte, e una serie di termini semanticamente legati, come "democrazia", Repubblica", "Costituzione" sono i perni attorno ai quali e' costruito il discorso del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) La parola "dignita'", pronunciata' 18 volte, e una serie di termini semanticamente legati, come "democrazia", Repubblica", "Costituzione" sono i perni attorno ai quali e' costruito ildel ...

Advertising

IlContiAndrea : L’esultanza di certi politici con applausi è il non ammettere di aver fallito. O il non averlo capito #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica - Corriere : L’euforia dei peones dopo il panico: «Un altro anno è nostro». Applausi - Penny73070896 : RT @tempoweb: #Mattarella ha messo ko tutta la #politica, inaugurando un semipresidenzialismo di fatto @storace #quirinale #4febbraio #ilte… - AManfrotto : RT @chiaralucetw: #Mattarella non è ostaggio del Governo ma compartecipe di questa pagliacciata iniziata con gli applausi a La Scala e culm… - ParliamoDiNews : **Quirinale: dagli applausi ai fatti, appello Letta a maggioranza e anche Fdi** (2) – Libero Quotidiano #**quirinal… -