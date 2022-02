Problemi economici e sentimentali: tenta il suicidio da un cavalcavia della Roma-Fiumicino (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – La Polizia ha salvato un uomo che aveva deciso di compiere un gesto estremo gettandosi da un cavalcavia: è successo nel primo pomeriggio di martedì scorso quando due equipaggi, uno della Sezione Polizia Stradale e l’altro del commissariato Fiumicino, si sono imbattuti in un uomo che, dopo aver scavalcato la balaustra metallica del cavalcavia sull’autostrada Roma-Fiumicino, all’altezza dello svincolo “Parco de Medici”, ha iniziato a sporgersi pericolosamente con il chiaro intento di farla finita. Di fronte alla imminente tragedia che si stava consumando gli agenti hanno fatto ricorso alla loro esperienza e alla loro preparazione professionale instaurando un dialogo con l’uomo, un 45enne, in evidente stato di alterazione psicologica. La sua determinazione e la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)– La Polizia ha salvato un uomo che aveva deciso di compiere un gesto estremo gettandosi da un: è successo nel primo pomeriggio di martedì scorso quando due equipaggi, unoSezione Polizia Stradale e l’altro del commissariato, si sono imbattuti in un uomo che, dopo aver scavalcato la balaustra metallica delsull’autostrada, all’altezza dello svincolo “Parco de Medici”, ha iniziato a sporgersi pericolosamente con il chiaro intento di farla finita. Di fronte alla imminente tragedia che si stava consumando gli agenti hanno fatto ricorso alla loro esperienza e alla loro preparazione professionale instaurando un dialogo con l’uomo, un 45enne, in evidente stato di alterazione psicologica. La sua determinazione e la ...

