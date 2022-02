Portogallo-Spagna calcio a 5 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Europei 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Portogallo-Spagna sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming della seconda semifinale degli Europei 2022 di calcio a 5 in Olanda. Derby tutto iberico tra le due selezioni tra le migliori nel panorama del futsal. Una sola però potrà approdare in finale, l’altra si fermerà sul più bello: chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.00 di venerdì 4 febbraio, diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladella secondadeglidia 5 in Olanda. Derby tutto iberico tra le due selezioni tra le migliori nel panorama del futsal. Una sola però potrà approdare in finale, l’altra si fermerà sul più bello: chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.00 di venerdì 4 febbraio,tv su Rai Sport esu Rai Play. SportFace.

