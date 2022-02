Mattarella: Romeo,proposta Pd?Lega disponibile a dialogo (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Sì, se è un modo per rafforzare e concretizzare i messaggi del capo dello Stato". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, su Rainews, alla proposta del Pd di una sessione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Sì, se è un modo per rafforzare e concretizzare i messaggi del capo dello Stato". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano, su Rainews, alladel Pd di una sessione ...

Letta chiede un punto di incontro ai partiti: 'Insieme possiamo attuare le parole di Mattarella' Leghista Romeo dice sì 'La sessione parlamentare proposta dal Pd sui temi lanciati da Mattarella? Sì, se è un modo per rafforzare e concretizzare i messaggi del capo dello Stato' da noi 'c'è piena ...

