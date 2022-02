M5s, Conte: “Correnti interne al Movimento? Sono vietate dal nostro statuto” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Sono qui a parlare delle urgenze dei cittadini e non per discutere di Correnti che Sono vietate dallo statuto“. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “qui a parlare delle urgenze dei cittadini e non per discutere dichedallo“. Così il leader del5 stelle, Giuseppe, dopo l’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Governo, Conte: “Serve patto per i cittadini, i ministri M5s portino avanti l’impegno. Serve scostamento di bilanci… - fattoquotidiano : M5s, Vacca sta con Di Maio: “Conte spieghi gli errori”. Crippa: “Evitare rischio scissione” - ItaliaViva : Perquisizione Conte, @Michele_Anzaldi : 'Rai garantista con leader M5s, con Renzi non lo fu' - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Correnti interne al Movimento? Sono vietate dal nostro statuto” - SofiaMa07413947 : Notizie Radiocor GOVERNO: CONTE, A DRAGHI RIBADITA MASSIMA COMPATTEZZA M5S PER RILANCIO AZIONE -