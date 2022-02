Ligue 1 2021/2022: rimonta pazzesca del Marsiglia, 5-2 all’Angers e tripletta di Milik (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Marsiglia batte l‘Angers nella ventitreesima giornata di Ligue 1 2021/2022. rimonta pazzesca dell’OM che finisce sotto di due gol dopo appena dieci minuti, ma già nel primo tempo trova la forza di pareggiare i conti. Nella ripresa Milik, che già aveva segnato insieme a Gerson i gol del pareggio, si scatena a segna altri due gol prima del 5-2 di Under con cui i padroni di casa si portano momentaneamente in seconda posizione del campionato francese, alle spalle dell’irraggiungibile Psg. A centro classifica invece i bianconeri, che perdono una grandissima occasione di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Nel primo tempo i padroni di casa vanno sotto in modo shock per effetto dei gol di Fulgini e Bentaleb che nel giro di dieci minuti portano avanti gli ospiti. ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilbatte l‘Angers nella ventitreesima giornata didell’OM che finisce sotto di due gol dopo appena dieci minuti, ma già nel primo tempo trova la forza di pareggiare i conti. Nella ripresa, che già aveva segnato insieme a Gerson i gol del pareggio, si scatena a segna altri due gol prima del 5-2 di Under con cui i padroni di casa si portano momentaneamente in seconda posizione del campionato francese, alle spalle dell’irraggiungibile Psg. A centro classifica invece i bianconeri, che perdono una grandissima occasione di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Nel primo tempo i padroni di casa vanno sotto in modo shock per effetto dei gol di Fulgini e Bentaleb che nel giro di dieci minuti portano avanti gli ospiti. ...

