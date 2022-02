Laura Pausini | tutto sul marito e sulla figlia

Leggi su formatonews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La cantanteè un’artista internazionale, ma sapete chi è il suo compagno? Scopriamo insieme di chi si tratta. Paolo Carta:sul compagno diè una cantante molto conosciuta sia in Italia che all’estero. Ieri sera è stata una delle grandi ospiti di Sanremo, dove Amadeus ha ufficializzato che insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, sarà la presentatrice dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà in Italia, dato che l’anno scorso i vincitori sono stati i Maneskin. Laha ricevuto nel corso degli anni molti riconoscimenti: l’anno scorso, ad esempio, ha vinto il Golden Globe per la canzone del film La vita davanti a sé, “Io Si”. Accanto a lei, come sempre, c’è il suo compagno ...