Il boom di occupati negli Usa spiana la strada alla stretta Fed sui tassi. Ma il Nasdaq riparte (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il balzo degli occupati e l'aumento dei salari orari (+5,7%) fanno temere fino a sette strette monetarie. Salgono i tassi a 10 anni. In rosso i listini europei, alle prese con la svolta Bce Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il balzo deglie l'aumento dei salari orari (+5,7%) fanno temere fino a sette strette monetarie. Salgono ia 10 anni. In rosso i listini europei, alle prese con la svolta Bce

Advertising

fisco24_info : Il boom di occupati negli Usa spiana la strada alla stretta Fed sui tassi. Ma il Nasdaq riparte: Il balzo degli occ… - SpelatGiorgio : RT @UilmNazionale: #Lavoro Nonostante la ripresa economica, abbiamo 286 mila occupati in meno rispetto al periodo pre #Covid Questo, insiem… - Travagliato : @Ettore_Rosato Sappiamo esattamente cos'avete in mente con il termine ' riforme '. Nella neo-lingua neo-liberista s… - GuidaFra777 : RT @UilmNazionale: #Lavoro Nonostante la ripresa economica, abbiamo 286 mila occupati in meno rispetto al periodo pre #Covid Questo, insiem… - UilmT : RT @UilmNazionale: #Lavoro Nonostante la ripresa economica, abbiamo 286 mila occupati in meno rispetto al periodo pre #Covid Questo, insiem… -