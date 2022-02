Gianmaria Antinolfi festeggia il compleanno di Federica: ecco la dolce dedica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi dopo il GFVip, festeggia il compleanno di Federica Calemme: ecco la dolce dedica L’ex gieffino Gianmaria Antinolfi lunedì scorso ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 6 per impegni lavorativi. La sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 è iniziata lo scorso settembre dove quotidianamente e in ogni diretta è riuscito a conquistare il cuore di milioni di italiani. La sua dolcezza e la sua solarità lo hanno aiutato a superare ogni nomination. Gianmaria inoltre è stato uno dei protagonisti di questa sesta edizione attraverso le love story. Dagli scontri con Soleil, ai confronti con l’ex fidanzata Greta, fino ad arrivare a conquistare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)dopo il GFVip,ildiCalemme:laL’ex gieffinolunedì scorso ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip 6 per impegni lavorativi. La sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 è iniziata lo scorso settembre dove quotidianamente e in ogni diretta è riuscito a conquistare il cuore di milioni di italiani. La suazza e la sua solarità lo hanno aiutato a superare ogni nomination.inoltre è stato uno dei protagonisti di questa sesta edizione attraverso le love story. Dagli scontri con Soleil, ai confronti con l’ex fidanzata Greta, fino ad arrivare a conquistare ...

