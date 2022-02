GAZZETTA – Infortunio Lozano | niente operazione | il motivo

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’di Hirvingtiene in ansia il Napoli, al momento non si parla dichirurgica. Tempi di recupero lunghi. Le condizioni di salute divanno valutate nel dettaglio, anche perché l’è grave. Il giocatore ha subito la lussazione della spalla mentre giocava la partita Messico-Panama.è stato trasportato in ospedale in ambulanza ed ha subito avvertito un forte dolore alla spalla destra. Non è la prima volta chesubisce un gravein Nazionale. L’altra volta è accaduto in Golden Cup, con l’attaccante del Napoli che in quel caso ha addirittura rischiato di terminare la sua carriera da calciatore.: si valutachirurgica Al momento ...