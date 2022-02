Fiorentina - Lazio, probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bologna, 4 febbraio 2022 - La prima volta senza Dusan Vlahovic , grande trascinatore della Fiorentina che contro la Lazio dovrà mettere alla prova i nuovi innesti arrivati per rinforzare l'attacco. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bologna, 4 febbraio 2022 - La prima volta senza Dusan Vlahovic , grande trascinatore dellache contro ladovrà mettere alla prova i nuovi innesti arrivati per rinforzare l'attacco. ...

Advertising

Luxgraph : Può starci almeno una rete per parte in Fiorentina-Lazio - sportli26181512 : Goal in vista in #Fiorentina-#Lazio: La 'Viola' al 'Franchi' ha sempre concluso i suoi incontri con un minimo di tr… - MAOgunremi : RT @DiMarzio: #SerieA | La probabile formazione della @OfficialSSLazio contro la @acffiorentina - telodogratis : Serie A: Fiorentina-Lazio, formazioni - DiMarzio : #SerieA | La probabile formazione della @OfficialSSLazio contro la @acffiorentina -