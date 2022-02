“Cotto e Mangiato” | torta di noci

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato unadeliziosa, squisitamente invernale, perfetta per la colazione o per il dopo pasto. Ecco ladi. Cotta e mangiata! Ingredienti 170 g+ 30 g per decorare, 4 uova, 200 g zucchero, 100 g burro, mezzo bicchiere di latte, 150 g farina 00, 50 g amido di mais o fecola, 1 bustina di lievito per dolci Procedimento Sgusciamo lee ne tritiamo una metà grossolanamente e l’altra metà più finemente, in polvere. Con le fruste elettriche, montiamo le uova insieme allo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Uniamo il burro fuso, il latte e mescoliamo ancora. Incorporiamo, quindi, la farina e l’amido di mais ...

