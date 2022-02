Basket, Serie A: tra playoff e salvezza tanti scontri diretti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si disputa questo fine settimana il diciannovesimo turno del massimo campionato italiano di Basket. Si parte domani sera con la sfida tra Trento e Milano e si chiude domenica con Varese-Virtus Bologna, mentre è stata rinviata Napoli-Venezia causa positività in casa Gevi. Come detto, domani pomeriggio a Trento scende in campo la Dolomiti Energia che sfida l’AX Armani Exchange Milano. Due squadre che arrivano all’appuntamento dopo le delusioni europee e sfida tra due squadre in piena zona playoff, con l’Olimpia prima e i trentini quinti, a dieci punti di distanza. Sempre sabato sera in campo anche Treviso e Tortona, con i padroni di casa che dopo un ottimo avvio hanno perso un po’ di smalto, mentre i neopromossi sono in piena corsa per un posto ai playoff e sono sicuramente la sorpresa della stagione. Domenica, invece, si parte con ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si disputa questo fine settimana il diciannovesimo turno del massimo campionato italiano di. Si parte domani sera con la sfida tra Trento e Milano e si chiude domenica con Varese-Virtus Bologna, mentre è stata rinviata Napoli-Venezia causa positività in casa Gevi. Come detto, domani pomeriggio a Trento scende in campo la Dolomiti Energia che sfida l’AX Armani Exchange Milano. Due squadre che arrivano all’appuntamento dopo le delusioni europee e sfida tra due squadre in piena zona, con l’Olimpia prima e i trentini quinti, a dieci punti di distanza. Sempre sabato sera in campo anche Treviso e Tortona, con i padroni di casa che dopo un ottimo avvio hanno perso un po’ di smalto, mentre i neopromossi sono in piena corsa per un posto aie sono sicuramente la sorpresa della stagione. Domenica, invece, si parte con ...

