Ascolti tv 3 febbraio 2022 | terza serata di Sanremo come nel 2020 | ma meglio del 2021

(Di venerdì 4 febbraio 2022)tv: Amadeus moltodell’anno scorso, ma in linea con il suo primo Festival Dopo due giornate da record, il Festival dinella lungadel giovedì registramolto simili alla prima edizione condotta da Amadeus. Ieri sera, infatti, Rai1 ha registrato il 53,20% di share media e 12,849 milioni di telespettatori nella prima parte, il 56,67% e 5,475 milioni nella seconda, con una media del 54,1% e 9,360 milioni. L’anno scorso questi i numeri disastrosi: prima parte 42,4% e 10,596 milioni, seconda parte 505,56% e 4,369 milioni, media 44,3% e 7,653 milioni. Nel, invece: prima parte 53,62% e 13,533 milioni, seconda parte 57,07% e 5,652 milioni, media 46,7% e 9,409 milioni. Canale5 ha giocato in difesa con il film Cetto c’è, ...

Sanremo, 4 febbraio 2022 - Il Festival di Sanremo 2022 si conferma seguitissimo dagli italiani: ieri erano in ... prima serata seconda serata Pagelle della terza serata. Mahmood e ...