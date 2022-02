Vietano al Vescovo di benedire l’azienda | La reazione è esemplare

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Quello che è accaduto mostra a tutti come in realtà di fronte alle persecuzioni e alle discriminazioni verso la fede cristiana, è bene reagire con fermezza e decisione, perché è solo così che si può rendere testimonianza. Sempre più infatti oggi i cristiani sono vittime di soprusi e intollerabili emarginazioni, a cui però non tutti L'articoloaldiLaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vietano Vescovo

La Luce di Maria

... tra cui un numeroso gruppo di francescani che comprendeva ilumbro Antonino Fantosati. Per ...alla redazione di "Avvenire" che ad Assisi sono in mostra lettere dei nuovi martiri che...... il 33°di Roma, considerato il traghettatore ossia colui che trasporta e guida le anime e ... Non è un caso che i Comuni emettono ordinanze chel'uso degli stessi per evitare vittime e ...Il vescovo però era stato chiamato ... LEGGI ANCHE: Il Vaticano risponde alla follia dell’Europa di vietare il “Natale” e il nome “Maria” Tuttavia, quello che emerge è che nel momento in cui i ...Nel suo paese natale San Gregorio è stato accolto dalla cittadinanza, dal clero e dal Vescovo sulla porta dell’antica cattedrale e quindi posizionato sul presbiterio. Dopo il canto dei vespri solenni ...