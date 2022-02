Vaccino, a Bergamo terze dosi al 60%: i dati Comune per Comune (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’83,6% dei bergamaschi ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 60% si è sottoposto anche alla dose booster: sono questi gli ultimi dati forniti da Regione Lombardia, aggiornati al pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, sull’andamento della campagna vaccinale nella nostra provincia. Stiamo parlando di 920.059 cittadini, nel primo caso, e di 653.090 nel secondo: ed è, in particolare, la percentuale della terza dose ad essere più “attenzionata”, in quanto da sempre gli esperti ne sostengono la necessità e l’efficacia nell’abbattimento della possibilità di contagio e, soprattutto, nella prevenzione della malattia grave e, quindi, dell’ospedalizzazione. In Lombardia già più di 6,5 milioni di persone hanno aderito alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati: “Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa – ha sottolineato mercoledì la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’83,6% dei bergamaschi ha completato il ciclo di vaccinazione primario, quasi il 60% si è sottoposto anche alla dose booster: sono questi gli ultimiforniti da Regione Lombardia, aggiornati al pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, sull’andamento della campagna vaccinale nella nostra provincia. Stiamo parlando di 920.059 cittadini, nel primo caso, e di 653.090 nel secondo: ed è, in particolare, la percentuale della terza dose ad essere più “attenzionata”, in quanto da sempre gli esperti ne sostengono la necessità e l’efficacia nell’abbattimento della possibilità di contagio e, soprattutto, nella prevenzione della malattia grave e, quindi, dell’ospedalizzazione. In Lombardia già più di 6,5 milioni di persone hanno aderito alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati: “Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa – ha sottolineato mercoledì la ...

