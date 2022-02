Torta di mele con crema pasticcera: golosissima e con solo 150 calorie! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Torta di mele e crema pasticcera. Oggi parliamo di un grande classico della gastronomia internazionale: come tutti i grandi classici può sopportare molto bene parecchie variazioni sul tema. Come per l’appunto quella che vi proponiamo oggi, ovvero una Torta di mele con la crema pasticcera. Insomma, uniamo golosità a golosità: il risultato non lascia indifferenti, soprattutto i bambini. Torta di mele e crema pasticcera: il dolce light con solo 150 calorie! Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per otto porzioni gli ingredienti che servono sono questi: 200 grammi di farina; 100 millilitri di latte caldo; 50 grammi di stevia (oppure un etto di zucchero ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022)di. Oggi parliamo di un grande classico della gastronomia internazionale: come tutti i grandi classici può sopportare molto bene parecchie variazioni sul tema. Come per l’appunto quella che vi proponiamo oggi, ovvero unadicon la. Insomma, uniamo golosità a golosità: il risultato non lascia indifferenti, soprattutto i bambini.di: il dolce light con150Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per otto porzioni gli ingredienti che servono sono questi: 200 grammi di farina; 100 millilitri di latte caldo; 50 grammi di stevia (oppure un etto di zucchero ...

Advertising

isomazza : Gaia oggi faccio una torta di mele se non la mangi ti inculo - bitchconti26 : Me provoca una torta di mele que hace mi nonna :( - federico_zan : @Wonderlover85 Solidarietà, una volta moglie+figli in torta di mele han pesato sale per zucchero, 150gr se ricordo… - EsperimentidiMG : Torta di Mele allo Yogurt Greco con Succo Limpido di Mela ???? Una #buonanotte dolcissima aspettando la colazione di… - patatasuldivano : @Wonderlover85 Guarda io una volta ho fatto la torta di mele senza le mele (mele-ero scordate ??) e invece un'altra… -