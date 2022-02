TikTok | morta la star Luca Itvai | ucciso mentre difendeva la mamma dall' ex compagno

(Di venerdì 4 febbraio 2022)perché tentava di difendere la madre'exviolento. Così è morto , un ragazzo di 22 anni accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44 anni. Era una ...

ilmattino.it

Luca era molto conosciuto su, con il nome di Luca Itvai: lo seguivano 1 milione e mezzo di followerCosì Inès Cagnati, scrittrice francese figlia di contadini italiani emigrati in Francia,nel ... i meme demenziali sulla cultura pop, i sedicenni depressi e autoironici su). Lo sguardo ...Così è morto Luca Pisciotto, un ragazzo di 22 anni accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44 anni. Era una star di Tik Tok, con il nome di Luca Itvai. La tragedia, ...Così è morto Luca Pisciotto, un ragazzo di 22 anni accoltellato alla gola da un 35enne, che stava per strangolare la ex di 44 anni. Era una star di Tik Tok, con il nome di Luca Itvai. La tragedia, ...