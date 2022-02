Struccante: come farlo in casa velocemente ed in modo naturale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se non avete voglia di acquistarlo, vi spieghiamo come realizzare uno Struccante fatto in casa e in maniera naturale Non è raro accorgersi di essere rimaste senza la lozione Struccante nei momenti della giornata in cui è tutto chiuso o non si ha voglia di recarsi al supermercato. Un errore comune è quello di rimandare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se non avete voglia di acquistarlo, vi spieghiamorealizzare unofatto ine in manieraNon è raro accorgersi di essere rimaste senza la lozionenei momenti della giornata in cui è tutto chiuso o non si ha voglia di recarsi al supermercato. Un errore comune è quello di rimandare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

eetemylove : ciao mi sono truccata solo per un tik tok e ora non so come togliere tutto perché ho finito lo struccante - Lauradaisym : @Marco_Slongo Ecco, come lo uso il campioncino? Per levare lo struccante oleoso che sto usando? - paramkott : @ovxymorique Sì perché la pelle cambia così come le necessità, se ti posso dare un mio parere ti consiglierei di el… -