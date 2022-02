Stellantis - Ai dipendenti italiani un bonus medio di 1.400 euro (Di giovedì 3 febbraio 2022) I dipendenti italiani del gruppo Stellantis riceveranno questo mese un bonus retributivo medio di circa 1.400 euro, sostanzialmente stabile rispetto a quanto erogato l'anno scorso. Il premio, pari al 6% della retribuzione di riferimento, è legato agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro, firmato nel 2015 e rinnovato nel 2019 prima della fusione tra FCA e PSA. Spiccano Pomigliano e Verrone. Calcolato sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2021 sul fronte del recupero di efficienza e di implementazione del World Class Manufacturing, e legato a specifici indicatori previsti dal contratto, il bonus varia in base alle performance raggiunte da ogni singolo impianto produttivo. Sono confermati i risultati della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022) Idel grupporiceveranno questo mese unretributivodi circa 1.400, sostanzialmente stabile rispetto a quanto erogato l'anno scorso. Il premio, pari al 6% della retribuzione di riferimento, è legato agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro, firmato nel 2015 e rinnovato nel 2019 prima della fusione tra FCA e PSA. Spiccano Pomigliano e Verrone. Calcolato sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2021 sul fronte del recupero di efficienza e di implementazione del World Class Manufacturing, e legato a specifici indicatori previsti dal contratto, ilvaria in base alle performance raggiunte da ogni singolo impianto produttivo. Sono confermati i risultati della ...

