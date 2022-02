Spogliati e respinti | 12 migranti muoiono di freddo al confine tra Grecia e Turchia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dodicisono morti diin Turco nei pressi delcon la, con i due Paesi che si rimbalzano le responsabilità della tragedia. I dodici facevano parte di un gruppo di 22 persone che stavano cercando di entrare in...

EuropaToday

"Dodici dei 22 migrantidai doganieri greci,di vestiti e scarpe, sono morti per congelamento", ha twittato Suleyman accompagnando il messaggio con foto sfocate di corpi senza vita ...Di solito, i, vengonoe ripuliti di ogni centesimo e ogni ricordo. Dovessero cadere senza più rialzarsi, di loro non resterebbe che un mucchio di terra. E nessun colpevole. DA ..."Dodici dei 22 migranti respinti dai doganieri greci, spogliati di vestiti e scarpe, sono morti per congelamento", ha twittato Suleyman accompagnando il messaggio con foto sfocate di corpi senza vita ..."Confine con la Grecia di Ipsala, 12 dei 22 migranti respinti dalle unità di frontiera greche, spogliati di vestiti e scarpe sono morti congelati" si legge nel messaggio a corredo di quattro foto ...