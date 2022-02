Siria, blitz Usa si trasforma in una carneficina: 13 morti tra cui 4 donne e 3 bambini. “Puntavano al nuovo leader di Isis” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un blitz americano contro alcune cellule jihadiste in Siria si è trasformato in una carneficina nella quale, secondo quanto riporta l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, hanno perso la vita almeno 13 persone, tra cui 4 donne e 3 bambini. Secondo la ricostruzione della ong, le forze speciali Usa aviotrasportate con elicotteri militari sono scese a terra nella zona di Atme, nella parte occidentale del Paese vicina al confine con la Turchia, ingaggiando uno scontro a fuoco durato per circa tre ore con miliziani locali asserragliati con le loro famiglie. L’obiettivo dell’operazione era un leader la cui identità verrà diffusa oggi dalla Casa Bianca e le informazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi del successore di Abu Bakr al-Baghdadi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Unamericano contro alcune cellule jihadiste insi èto in unanella quale, secondo quanto riporta l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, hanno perso la vita almeno 13 persone, tra cui 4e 3. Secondo la ricostruzione della ong, le forze speciali Usa aviotrasportate con elicotteri militari sono scese a terra nella zona di Atme, nella parte occidentale del Paese vicina al confine con la Turchia, ingaggiando uno scontro a fuoco durato per circa tre ore con miliziani locali asserragliati con le loro famiglie. L’obiettivo dell’operazione era unla cui identità verrà diffusa oggi dalla Casa Bianca e le informazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi del successore di Abu Bakr al-Baghdadi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vitt… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Siria, blitz Usa si trasforma in una carneficina: 13 morti tra cui 4 donne e 3 bambini. “Puntavano al nuovo leader di… - fattoquotidiano : Siria, blitz Usa si trasforma in una carneficina: 13 morti tra cui 4 donne e 3 bambini. “Puntavano al nuovo leader… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vittime. O… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vittime. O… -