Scream 6 | confermata la produzione del sequel | le riprese in estate

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladi6 è statae ledel nuovodella saga horror inizieranno in6 verrà realizzato, permettendo così all'iconica saga horror di continuare: Spyglass Entertainment e Paramount Pictures hanno annunciato il via libera alladel. Alla regia sono stati confermati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dopo gli ottimi risultati ottenuti dal primo capitolo arrivato nelle sale da poche settimane. La sceneggiatura del prossimo capitolo della storia disarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson e Chad Villella, terzo membro del collettivo Radio Silence dopo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, saranno coinvolti come produttori ...

Scream confermata

Vanderbilt ha aggiunto: " Sta accadendo realmente? Poter collaborare di nuovo con i nostri amici al ...