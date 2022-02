Sci alpino, Coppa Europa 2022: Franziska Gritsch vince il primo superG di Sarntal, migliore delle azzurre Roberta Melesi 6a (Di giovedì 3 febbraio 2022) Franziska Gritsch si è aggiudicata il superG di Sarntal (Bolzano) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista altoatesina, la gara odierna vedeva la partenza a quota 2.120 metri, arrivo a 1.620, lunghezza complessiva di 1.800, presentava 40 porte e la tracciatura era firmata da Daniel Dorigo. Un disegno che ha mietuto parecchie vittime con ben oltre la decina di atlete che non hanno concluso la prova. Davanti a tutte, quindi, l’austriaca Franziska Gritsch con il tempo di 1:12.58 e un margine di ben 62 centesimi sulla svizzera Jasmina Suter, mentre completa il podio un’altra austriaca, Vanessa Nussbaumer a 1.03. Il superG odierno ha assomigliato parecchio ad un festival ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)si è aggiudicata ildi(Bolzano) valevole per ladi scifemminile 2021-. Sulla pista altoatesina, la gara odierna vedeva la partenza a quota 2.120 metri, arrivo a 1.620, lunghezza complessiva di 1.800, presentava 40 porte e la tracciatura era firmata da Daniel Dorigo. Un disegno che ha mietuto parecchie vittime con ben oltre la decina di atlete che non hanno concluso la prova. Davanti a tutte, quindi, l’austriacacon il tempo di 1:12.58 e un margine di ben 62 centesimi sulla svizzera Jasmina Suter, mentre completa il podio un’altra austriaca, Vanessa Nussbaumer a 1.03. Ilodierno ha assomigliato parecchio ad un festival ...

