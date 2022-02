Sanremo 2022, l’incidente sul palco di Sanremo: un cameraman cade durante il concerto di Cremonini (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo Festival di Sanremo cominciava a sembrare troppo perfetto. Scaletta in orario, nessuna sbavatura nelle esibizioni e riprese perfette. Solo qualche problema con i fonici nella scorsa puntata. Dai social arriva però una clip che testimonia il primo fuori programma: mentre Cesare Cremonini canta Poetica sul palco, un cameraman cade. Lo show continua, come nella migliore delle tradizioni. E a dire vero il cantante non sembra neanche accorgersi di quello che sta succedendo. February 3, 2022 Speciale Sanremo 2022 Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 Sanremo 2022, chi sono gli ospiti del ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo Festival dicominciava a sembrare troppo perfetto. Scaletta in orario, nessuna sbavatura nelle esibizioni e riprese perfette. Solo qualche problema con i fonici nella scorsa puntata. Dai social arriva però una clip che testimonia il primo fuori programma: mentre Cesarecanta Poetica sul, un. Lo show continua, come nella migliore delle tradizioni. E a dire vero il cantante non sembra neanche accorgersi di quello che sta succedendo. February 3,SpecialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del ...

