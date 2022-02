Salvini positivo al Covid. Non sarà al giuramento di Mattarella. La diretta (Di giovedì 3 febbraio 2022) La giornata di Mattarella si apre alle 15 e 15, quando lascerà il Quirinale per dirigersi alla Camera dei deputati. Alle 15 e 30 terrà il discorso d'insediamento davanti ai 1.009 grandi elettori raccolti in seduta comune a Montecitorio. Un intervento che non potrà eccedere i 50 minuti (causa affollamento dell'Aula, che sarà al completo) ma che si annuncia addirittura più breve: una ventina di minuti. Il giuramento di Mattarella. La giornata in diretta Matteo Salvini è positivo al Covid e non sarà presente al giuramento Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l'accesso al giuramento del capo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) La giornata disi apre alle 15 e 15, quando lascerà il Quirinale per dirigersi alla Camera dei deputati. Alle 15 e 30 terrà il discorso d'insediamento davanti ai 1.009 grandi elettori raccolti in seduta comune a Montecitorio. Un intervento che non potrà eccedere i 50 minuti (causa affollamento dell'Aula, cheal completo) ma che si annuncia addirittura più breve: una ventina di minuti. Ildi. La giornata inMatteoale nonpresente alIl leader della Lega Matteoè risultatoalnello screening per l'accesso aldel capo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - pietroraffa : Salvini positivo al Covid, salta il giuramento di Mattarella (Sky) #giuramento #mattarellabis - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - Mizius75 : RT @SkyTG24: Quirinale, Matteo Salvini positivo al Covid: salterà il giuramento - TiscaTi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo nello… -