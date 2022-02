Roma, burocrazia ferma per mesi e ore di attesa al centralino: l’odissea di Damiano per un ‘nulla osta’ (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è chi paragona la burocrazia ai gironi infernali, e forse non ha tutti i torti. Tra centralini bloccati, attese estenuanti e assenze i cittadini si ritrovano sottoposti a uno stress incredibile, con conseguenze di rabbia e frustrazione. Quella che raccontiamo è la vicenda del signor Damiano, un uomo che tenta disperatamente di avere una risposta da AEQUARoma S.P.A., ma che si è trovato a dove attendere, solo per una telefonata, fino a 120 minuti. Damiano ci ha scritto in redazione, raccontando la sua storia. Code di 27 persone in attesa e tempi fino a 120 minuti: l’odissea di una chiamata «Vi contatto dopo una ventina di chiamate che ho fatto ad AEQUARoma S.P.A., una società del Comune di Roma che gestisce, si firma e timbra documenti in nome e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è chi paragona laai gironi infernali, e forse non ha tutti i torti. Tra centralini bloccati, attese estenuanti e assenze i cittadini si ritrovano sottoposti a uno stress incredibile, con conseguenze di rabbia e frustrazione. Quella che raccontiamo è la vicenda del signor, un uomo che tenta disperatamente di avere una risposta da AEQUAS.P.A., ma che si è trovato a dove attendere, solo per una telefonata, fino a 120 minuti.ci ha scritto in redazione, raccontando la sua storia. Code di 27 persone ine tempi fino a 120 minuti:di una chiamata «Vi contatto dopo una ventina di chiamate che ho fatto ad AEQUAS.P.A., una società del Comune diche gestisce, si firma e timbra documenti in nome e per ...

