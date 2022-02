Roberto Saviano gratis al festival di Sanremo 2022 per ricordare la strage di Capaci. Scoppia la polemica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roberto Saviano è uno dei super ospiti attesi per la terza serata, che interverrà per ricordare le stragi di Capaci e Via D’Amelio. La partecipazione dello scrittore e giornalista ha scatenato diverse polemiche non solo per il tema cachet (già smentita dato che interverrà a titolo gratuito) ma anche per il tema ritenuto “inadatto”. Roberto Saviano arriva al festival di Sanremo 2022 Ad annunciare la presenza di Roberto Saviano alla terza serata del festival di Sanremo è stato Amadeus durante la conferenza stampa: “Vi svelo un’anticipazione che mi sta particolarmente a cuore. Come sapete nel 2022 ricorrono i trent’anni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022)è uno dei super ospiti attesi per la terza serata, che interverrà perle stragi die Via D’Amelio. La partecipazione dello scrittore e giornalista ha scatenato diverse polemiche non solo per il tema cachet (già smentita dato che interverrà a titolo gratuito) ma anche per il tema ritenuto “inadatto”.arriva aldiAd annunciare la presenza dialla terza serata deldiè stato Amadeus durante la conferenza stampa: “Vi svelo un’anticipazione che mi sta particolarmente a cuore. Come sapete nelricorrono i trent’anni ...

